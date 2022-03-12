Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

12.03.2022 10:25
Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Keşan ilçesinde 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak tutuklandı.

Keşan ilçesinde 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri T.O'yu Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Kimlik ve UYAP sorgulamasının ardından T.O, gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen T.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Hırsızlık, Hisarcık, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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