Keşan ilçesinde 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin dikkatiyle yakalanarak tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri T.O'yu Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Kimlik ve UYAP sorgulamasının ardından T.O, gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen T.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika