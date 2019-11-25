Son Dakika Haberleri: Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de yol kontrolleri sırasında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Edirne'de yol kontrolleri sırasında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Köşen köyü mevkisinde yaptıkları kontrolde PKK'ya üye olma suçundan aranan B.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine götürülen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Edirne, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı
İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:08:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]