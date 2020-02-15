Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü

6 saat önce

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangını mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri ortaklaşa çalışmayla söndürdü.

Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü, System.String[]

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangını mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri ortaklaşa çalışmayla söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken evin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edirne'de Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta bulunan Sebahattin Kısaç'a ait tek katlı evin mutfağında iddiaya göre yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Mahalleli su hortumu ve bidonlarla taşıdıkları suyla yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiyeyi aradı. Edirne Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, devriye sırasında fark ettiği yangın yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Edirne İtfaiye ekiplerinin mahalleli ile müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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