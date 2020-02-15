Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü - Son Dakika

Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangını mahalle sakinleri itfaiye ekipleri ortaklaşa çalışmayla söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken evin bir bölümü yaralanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay Edirne'de Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin Kısaç'a ait tek katlı evin mutfağında yemek pişirildiği sırda yangın çıktı. Yangına mahalleli su hortumu ve su bidonları ile taşıdıkları suyla müdale ederek itfaiyeyei aradı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Motorize ekiplerin devriye attığı sırada fark ettiği yangın yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Edirne İtfaiye ekiplerin mahalleli ile birlikte müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.