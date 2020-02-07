Edirne'de yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Edirne'de tırdaki yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Edirne'de yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Edirne'de tırdaki yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma sonrası yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen S.E'nin kullandığı tıra operasyon düzenledi.

Tırda yapılan aramada iki yangın tüpüne gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:04 Kaynak: AA
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