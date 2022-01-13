Edirne'de yangında hasar gören evler onarılacak - Son Dakika

Edirne'de dün çıkan yangında zarar gören evler Valilik tarafından onarılacak.

Vali Ekrem Canalp, Umurbey Mahallesi Edirneli Nazmi Sokak'ta yanan evlerde incelemede bulundu.

Ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Canalp, burada yaptığı açıklamada, kentte 600'ün üzerinde evi onarımdan geçirdiklerini söyledi.

Yangında hasar gören evlerin kısa sürede onarılacağını belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Onarımdan geçen evler bizim Roman kardeşlerimizin yaşadığı evlerdi. Bir kısmını Ankara'dan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden para istedik öyle yaptık. Bir kısmı için yerel imkanlarımızı, kendi imkanlarımızı kullandık. Bu işi emek usulüyle yaptık. Direkt müteahhide verip yaptırmak değil, malzeme aldık ve onu kullandık. Bazen işçiliklerini küçük taşeronlara verdik. Hızlı, seri şekilde bu onarımları gerçekleştirdik. Her evde çatıyı, mutfağı, tuvaleti de yaptık. Burada da ihtiyaç neyse yapacağız."

Yangında evi hasar gören Sevgi Ocak, çok üzüldüğünü dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadınız. Kış gününde başımıza böyle bir olay geldi." dedi.

Edirne'de dün bir evde çıkan yangının diğer binalara sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.