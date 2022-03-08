Yangında mahsur kalan kedileri mahalle sakinleri kurtardı - Son Dakika

Edirne'de inşaat halindeki üç katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan iki kediyi, mahalle sakinleri kurtardı.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki inşaat halindeki bir evin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri yangının büyümemesi için alevlere kovayla su döktü.

Yangın kontrol altına alınamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

Bu sırada vatandaşlar yangının çıktığı yerde yaşayan "Kara" ve "Mina" adlı kedilerin dışarı çıkmasını sağladı. Mahalleli kedilere su verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.