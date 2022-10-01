Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hızlı tren projesi çalışmaları Vali Kırbıyık başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi - Son Dakika

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