Edirne'de "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturuldu - Son Dakika
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Edirne'de "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturuldu

6 saat önce

Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için: İl Afetve Acil Durum Müdürlüğünde "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturuldu.

Edirne'de

Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için: İl Afetve Acil Durum Müdürlüğünde "Yardım Koordinasyon Masası" oluşturuldu.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yardım Koordinasyon Masası'nda sadece kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla, ısıtıcı, kışlık giyecek ve gıda kabul edileceği belirtildi.

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Yapılan yardımlar, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 16: 00'ya kadar il merkezinde Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü'de kaymakamlık binalarında, Havsa'da Eski Sokullu İlkokulu Binasına, Enez'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında, İpsala'da Kapalı Spor Salonunda toplanıp, deprem bölgesindeki lojistik depolarına sevki sağlanacaktır."

Malatya, Elazığ, Deprem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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