Edirne'de yasa dışı avlanan avcılara ceza kesildi - Son Dakika

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekipler, yasa dışı avlanan avcılara cezai işlem uyguladı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte denetimler düzenli olarak sürüyor.
Ekipler, 7-13 eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kontrollerde 36 avcıyı kontrol edip belgelerini inceledi.
Yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık statüsündeki 20 adet ses düzeneğinde el konuldu, 1 kişiye yasak günde avlanmaktan dolayı ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:25 - Kaynak: AA
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