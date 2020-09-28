Edirne'de yasa dışı avlanan avcılara ceza yazıldı - Son Dakika

Edirne'de, yasa dışı yollarla ve belgesiz avcılık yapan avcılara cezai işlem uygulandı.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekiplerin denetimleri sürüyor.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, 21-27 eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kontrollerde 88 avcıyı kontrol edip belgelerini inceledi.
Denetimlerde yasa dışı avcılık statüsündeki 27 ses düzeneğinde ve belgesiz 2 tüfeğe el konulurken,1 kişiye pul almadan avlanmaktan, 1 kişiye de belgesiz avlanmaktan işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:13 - Kaynak: AA
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