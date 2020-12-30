Edirne'de yasa dışı avlanan avcılara operasyon düzenlendi - Son Dakika

Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla avlanan avcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Enez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet ederek yasa dışı yollardan kazanç elde etmeye çalışan şüphelileri, kullandıkları araç ve bot ile yakaladı.

Yasa dışı avcılıkta kullanılan araç ve bota el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak avcılara yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.