Edirne'de yasa dışı avlanan avcıların düzeneklerine el konuldu - Son Dakika

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avlanan avcıların düzeneklerine el koydu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte denetimler sürüyor.
Ekipler, 28 Eylül-4 Ekim arasında gerçekleştirdikleri kontrollerde 98 avcıyı kontrol edip belgelerini inceledi.
Denetimlerde yasa dışı avcılık statüsündeki 16 ses düzeneğine el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:17 - Kaynak: AA
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