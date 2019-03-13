Son Dakika Haberleri: Edirne'de Yasa Dışı Göçle Mücadele

Edirne'de Yasa Dışı Göçle Mücadele

52 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yılbaşından bu yana 631 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Edirne'de Yasa Dışı Göçle Mücadele, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, yılbaşından bu yana 631 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 631 düzensiz göçmenin gözetim altına alındığı belirtildi.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılan açıklamada, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla yakalanan 39 organizatörden 22'sinin çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı, 10'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 12 şüphelinin yakalandığı, 13,61 gram bonzai, 1,72 gram eroin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildiği, aranması ve yakalaması olan şahıslara yönelik çalışmalarda ise 100 kişinin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Edirne, Güncel
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