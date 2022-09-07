Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

07.09.2022 19:02
Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK'lı şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK'lı şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi, E.T., Ü.Y., G.Y. ve İ.E. ile PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A.'yı yakalandı. Terör örgütleri üyesi 8 kişiyle ilgili işlemler sürüyor.


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Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı Edirne'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Kaynak: DHA

Yunanistan, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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