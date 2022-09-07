Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

07.09.2022 19:30
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi E.T, Ü.Y, G.Y. ve İ.E. ile PKK üyesi A.A, K.A, A.C, ve C.A'yı yakaladı.

Zanlıların bir kısmının çeltik tarlasında gizlenirken yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı Yunanistan'da kaçmaya çalışan 8 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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