Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

10.09.2022 15:30
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalanan FETÖ şüphelileri S.Ç, V.Ç, S.Ö, H.B. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücü O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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