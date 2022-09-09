Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
Gözaltına alınan FETÖ üyesi E.T, Ü.Y, G.Y. ve İ.E. ile PKK üyesi A.A, K.A, A.C, ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan FETÖ üyesi G.Y, İ.E. ve E.T. ile PKK üyesi A.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ü.Y, K.A, A.C. ve C.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika