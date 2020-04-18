Edirne'de yasağa rağmen açılan kahvehane mühürlendi - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehane, açılınca mühürlendi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak üzerindeki kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese giden polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle kapalı tutulması gereken yerler arasında bulunan kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Kahvehane mühürlenirken sahibine 392 lira idari para cezası kesildi.

3 İŞYERİ MÜHÜRLENMİŞTİ

Keşan'da daha önce de Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ile Yeni Mescit Mahalleleri'ndeki 2 kahvehane ile 1 alkollü mekan, müşteri aldıkları belirlenerek mühürlenmiş, sahiplerine de idari para cezası verilmişti.