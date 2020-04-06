Edirne'de yasaklama ve kısıtlamaya uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

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Edirne'de yasaklama ve kısıtlamaya uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı
6 saat önce
Edirne'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklama ve kısıtlamalara uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı.
Edirne'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklama ve kısıtlamalara uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında bazı yasaklama ve kısıtlamalara gidildiği anımsatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bu tedbirlere uymayan 2'si iş yeri sahibi olmak üzere 17 kişiye toplam 25 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:04 Kaynak: AA
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