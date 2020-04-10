Edirne'de yasaklara uymayan 9 kişiye 9 bin 436 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de yasaklara uymayan 9 kişiye 9 bin 436 lira ceza - Son Dakika

Edirne'de yasaklara uymayan 9 kişiye 9 bin 436 lira ceza

27 dakika önce

EDİRNE'de jandarma tarafından yapılan denetimlerde, koronavirüs önlemlerine uymayan 9 kişiye toplam 9 bin 436 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de yasaklara uymayan 9 kişiye 9 bin 436 lira ceza, System.String[]

EDİRNE'de jandarma tarafından yapılan denetimlerde, koronavirüs önlemlerine uymayan 9 kişiye toplam 9 bin 436 lira para cezası uygulandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki bir bakkalda 5 kişinin alkol aldığını belirledi. 5 kişiye 'sosyal mesafe koruma kuralına uymamak'tan toplam 1960 lira, 20 yaşın altında olduğu belirlenen bakkal kasiyerine ise ayrıca 20 yaş ve altında olanların sokağa çıkmaları yasak olması nedeniyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki bir restoranda müşterinin oturarak yemek yemesine müsaade ettiği belirlenen işletmeciye ise 'emre aykırı davranış' suçundan 3 bin 150 lira ceza kesildi. Yayla ve Mecidiye köyü sahillerindeki denetimlerde ise 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye toplam 1176 lira idari para cezası uygulandı.


Edirne Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:11 Kaynak: DHA

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