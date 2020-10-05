Edirne'de, yasaklı doping ilaçları ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada, Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap bulundu.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gaziömerbey Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aracın bagaj kısmında; Türkiye'de üretimi ve satışı yasak olan, 97 bin 100 TL değerinde 479 kutu doping ilacı ile 26 kutu cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.