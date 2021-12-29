Yasaklı ırk köpek denetimleri artırılacak - Son Dakika

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine gönderdiği genelge kapsamında denetim ve çalışmaları artıracaklarını belirtti.

Tanrıkulu AA, muhabirine, 15 yıldır kanunun verdiği yetki kapsamında 500 köpek kapasiteli Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yaptıklarını söyledi.

Bünyesinde, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni bulunduran barınakta 20'ye yakın işçinin de sokak hayvanları için çalıştığını vurgulayan Tanrıkulu, müşahede odası, yavru bakım bölümü bulunan barınakta acil ve yaralı hayvanlara 24 saat müdahale edildiğinin altını çizdi.

Salgınla birlikte sokağa atılan hayvan sayının arttığına dikkati çeken Tanrıkulu, son aylarda istenmeyen bazı olayların meydana geldiğini, bu nedenle belediye olarak çalışmaları daha da arttırdıklarını söyledi.

Tehlikeli ırklar Sokak Hayvanları Barınağı'nda rehabilite ediliyor

Tanrıkulu, barınakta yaklaşık 500 köpeğin yanı sıra 29 yasaklı ırk sayılan köpeğin barınakta rehabilite edildiğini söyledi.

Pitbull, Dogo Argentino gibi yasaklı ırk köpeklerin sokaklarda her geçen gün sayısının arttığını anlatan Tanrıkulu, "Yasaklı ırk denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Yakın zamanda bir mahallede 2 tane daha yasaklı ırk köpeği alarak barınağa getirdik. En son çıkan genelge kapsamında denetim ve çalışmaları arttıracağız. Sokak canlarımızın da yaşam hakkına saygı duyarak elimizden gelen ne varsa yapacağız."dedi.

"Son 3 yılda sokak hayvanı sayısı 5 kat arttı"

Tanrıkulu, salgının etkisi ve gelişi güzel sokağa bırakılan köpekler nedeniyle son yıllarda sokakta köpek popülasyonunun arttığına dikkati çekti.

Özellikle köylerden Edirne merkeze bırakılan köpekler nedeniyle kentte köpek popülasyonunun çok arttığını ifade eden Tanrıkulu, "Edirne'de biz bunu gözlemledik, son 3 yılda sokak hayvanı sayısı 5 kat arttı. Mesire alanlarına atılmış birçok köpeğe rastlıyoruz. kaymakamlıklar, muhtarlıklar hep birlikte hareket ederek toplu kısırlaştırma yaparak bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Genelgeden

Genelgeye göre, 5199 sayılı Kanun uyarınca üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkeye girişi, satışı ve reklamı yasak tehlike arz eden hayvanların (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) denetimleri ilgili belediyelerce 7/24 esasıyla yapılacak. Bu hayvanlardan sahiplenilmeyenlere, ilgili birimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde el konulacak ve bu hayvanlar belediyelerce bakımevlerinde rehabilite edilerek tutulacak. Tehlike arz eden bu hayvanlardan, Hayvanları Koruma Kanunu'nda ve Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanların ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kati suretle uyulması sağlanacak.

Bu yasağın ikinci kez ihlalinde, bu hayvanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde el konulacak. Bu hayvanlar, bakımevlerinde rehabilite edilecek ve burada tutulacak.Tehlike arz eden bu hayvanların sahipleri, hayvanın en yakın bakımevine bırakmayı isterse bu talep geciktirilmeksizin yerine getirilerek, rehabilite edilen hayvan bakımevinde tutulacak. Sahipli veya sahipsiz olması fark etmeksizin tehlike arz eden hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde denetimler sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete veya suistimale mahal verilmeyecek. Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonu yapılacak. Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanlar, ilgili veri tabanına kaydedilecek ve rehabilite edilmeden hiçbiri alındıkları ortama bırakılmayacak.

Belediyelerin sahipsiz hayvan toplama ekipleri ya da herhangi bir ihbar sonucu tespit edilen sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülecek. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyeler ise topladığı sahipsiz hayvanları en yakın bakımevine götürüp teslim edecek. 5199 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi uyarınca belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmasına önem verilecek. Belediyelerce söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, mali durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bütçedeki payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesine göre de yasaklı türler olarak bilinen bu 6 köpek ırkı, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.