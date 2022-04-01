Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı

01.04.2022 09:39
Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı yaralandı.

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişinde meydana geldi. Güçkan Bınarbaşı yönetimindeki 22 RB 0408 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi kavşağında dönüş yaptığı esnada Tuncay Mokan idaresindeki 22 T 0408 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan anne ve kızının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza sebebiyle bir süre kapanan yol çekicinin araçları kaldırmasıyla yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı
Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı
Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı
Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı
Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı
Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı

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Trakya Üniversitesi, Edirne, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı - Son Dakika


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