Edirne'de yaşayan genç kadın her güne korkuyla uyanıyor - Son Dakika

Edirne 1. Etap Fırınlarsırtı TOKİ Konutlarında iki kişi tarafından, bir motorun kullanılmaz hale getirildiği olayın şüphelileri hala bulunamamıştı. Olayın üzerinden geçen zamana rağmen aynı olay aynı şekilde tekrar vuku buldu. İkinci kez aynı olayın başına geldiğini belirten motor sahibi Sevgi Seyrek, güvenlik güçlerinin olayı daha detaylı incelemesi gerektiğini dile getirdi.

İKİNCİ KEZ OLDU

Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olay ile ilgili açıklamalarda bulunan motor sahibi Sevgi Seyrek, yetkililere seslenerek, "Sebebi bilinmiyor, bana artık bir kini, bir öfkesi, garezi olan birimi var bilmiyorum. Bunu yapanın bulunmasını istiyorum. İkinci kez oluyor bu" dedi.

Motoruna neden zarar verildiğini bilmediğini aktaran Sevgi Seyrek, olay ile ilgili bir sonuç çıkmasını beklediğini dile getirdi. Seyrek, "Sebebi bilinmiyor, bana artık bir kini, bir öfkesi, garezi olan birimi var bilmiyorum. Yetkililerden bunu yapanı bulmasını istiyorum. İkinci kez oluyor bu. Karakola gerekli ifademi verdim, bir sonuç çıkmasını bekliyorum. Motorumu maviye boyuyorlar, göstergeyi kırmışlar bu sefer. Daha önce çok daha fazla zarar vardı tekerlekler bıçaklanmıştı. Henüz bunu yapan bulunmadı yetkililer araştırıyorlar" ifadelerini kullandı.