Son Dakika Haberleri: Edirne'de Yaşlı Kadına Tecavüzün Şüphelisi İtiraz Üzerine Tutuklandı

Edirne'de Yaşlı Kadına Tecavüzün Şüphelisi İtiraz Üzerine Tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evine bıçak zoruyla girdiği E.K.'ye (76), yumrukla bayıltıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu yapılan DNA testiyle kesinlik kazanmasına rağmen mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek salıverilen zabıta memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Edirne'de Yaşlı Kadına Tecavüzün Şüphelisi İtiraz Üzerine Tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evine bıçak zoruyla girdiği E.K.'ye (76), yumrukla bayıltıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu yapılan DNA testiyle kesinlik kazanmasına rağmen mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek salıverilen zabıta memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.  

Olay, 17 Kasım 2018 günü ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi'nde meydana geldi. E.K. adlı yaşlı kadının evine, yüzü maskeli, eli bıçaklı kimliği belirsiz bir kişi zorla girdi. Saldırgan yumruk atarak bayılttığı E.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Ardından kaçtı. Yakınları tarafından baygın halde bulunan E.K., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. E.K., jandarmaya verdiği ifadesinde şüphelendiği bir kişinin adını verdi.  Evde yapılan incelemelerde de E.K.'nin iç çamaşırında DNA,  yatağında da kan izleri bulundu. Bulunan izlerden alınan örnekler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

E.K.'nin ifadesinde adını verdiği şüpheli de sorguya alındı. Ancak bu kişinin saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk rapor ile cinsel saldırı olayının gerçekleştiği kesinlik kazandı. Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerden kan ve DNA örnekleri alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan karşılaştırmada kan ve DNA örneklerinin, şüphelilerden evli ve 3 çocuk babası zabıta memuru Y.Ü.'den(34)  alınan örnekler ile örtüştüğü belirlendi.

Keşan Cumhuriyet Savcılığı'na ulaşan rapor üzerine Y.Ü. jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme ise  Y.Ü.'yü, sabit ikametgah ve iş sahibi olmasınını dikkate alarak, kaçma ya da saklanma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

TUTUKLANDI

Karara Keşan Cumhuriyet Savcılığı, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. Mahkeme itirazı yerinde bularak, tutuklama kararı verdi. Bunun üzerine  Y.Ü. ikinci kez gözaltına alınarak, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Y.Ü., SEGBİS yöntemiyle bağlanılan Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

Zabıta, Keşan, Edirne, Güncel
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