Son dakika haberleri: Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

25.01.2021 20:02

Son dakika haberler... EDİRNE'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

EDİRNE'de yaşayan S.A., metruk binada yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin yaşadığı evde bulunan 3 yavru köpek, muayene edilmek üzere Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Hacımestan Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokak üzerindeki metruk bir binada yalnız yaşayan S.A.'nın bakma bahanesiyle binaya aldığı yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine mahalleye giden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri içeriye girdiğinde kendilerini gören S.A.'yı pantolonunu toplamaya çalışırken yakaladı. S.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan ve daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen S.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Edirne'de yavru köpeklere cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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