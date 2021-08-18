Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Edirne'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Talatpaşa Caddesi'nde Ç.G. idaresindeki 22 ABP 145 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Kayar ve Mehmet Gün Orak'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Kayar ve Orak, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Ç.G. ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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