Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü

01.10.2022 12:38
Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü

Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D.E. idaresindeki 22 EE 297 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Demir'e (50) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü D.E. polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Murat Demir, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika
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