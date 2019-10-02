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Edirne'de yaya nöbeti uygulaması "tatlı" başladı

25 dakika önce

Edirne'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında kolluk görevlileri yaya nöbetine başladı.

Edirne'de yaya nöbeti uygulaması

Edirne'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında kolluk görevlileri yaya nöbetine başladı. Edirneli şekerlemeciler de yaya ve sürücülere kentin dünyaca ünlü kurabiye ve tatlılarından ikram etti.

Eski Cami önünde düzenlenen etkinlikte, Edirne'de görevlendirilen kolluk personeli, yayaların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçişini sağladı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürleri de sürücü ve yayalara dağıtıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, etkinliğe katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere trafikte önceliğin araçlarda değil, insanlarda olduğunu anlatan Vali Canalp, düzenlenen kampanya ile de buna dikkat çektiklerini vurguladı.

Edirne'nin trafik kurallarına en iyi uyan illerden biri olduğunu ifade eden Canalp, "Şahsen gözlemleme imkanım da bulunuyor, çok az uymayan sürücümüz olsa da onlarda da bir süre sonra farkındalık oluşuyor. Şu anda genel olarak söyleyebiliriz ki Edirne'nin zaten trafiğe saygılı olan insanları İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmış olan bu uygulamaya da uyuyorlar. Yaya gördükleri zaman, yaya öncelikli bir yaya geçidinin önünde bulunuyorlarsa araçlarını durduruyorlar ve yayalara öncelik veriyorlar. Kendim de gözlemlerimi yapıyorum. Bundan dolayı da Edirneli sürücülere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan'ın da katıldığı etkinlik sonunda sürücü ve yayalara badem ezmesi ve lokum dağıtıldı.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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