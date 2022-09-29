EDİRNE'DE YAYA ÖNCELİĞİ İÇİN YAYA GEÇİDİ ÇİZGİSİ KIRMIZIYA BOYANDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE YAYA ÖNCELİĞİ İÇİN YAYA GEÇİDİ ÇİZGİSİ KIRMIZIYA BOYANDI

29.09.2022 14:32

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığının başlattığı, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Elimizde bayraklarla yaya geçitlerinde buluşuyoruz' projesi çerçevesinde 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliğinde yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığının başlattığı, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Elimizde bayraklarla yaya geçitlerinde buluşuyoruz' projesi çerçevesinde 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliğinde yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı.

Anafartalar İlkokulu önündeki Anafartalar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İpsala Kaymakamı ve Keşan Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Protokol, ellerinde Türk bayrakları ve dövizler taşıyan Anafartalar İlkokulu öğrencileriyle polis ve jandarma eşliğinde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Etkinlik çerçevesinde yaya önceliğine dikkat çekmek için yaya geçidi çizgisi kırmızıya boyandı. Vali Kırbıyık, daha sonra öğrencilerle birlikte sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

'YAYALARA ÖNCELİK VERİLMESİ KONUSUNDA İYİ BİR FARKINDALIK VAR'

Vali Kırbıyık, bugün 'Elimizde bayraklarla yaya geçitlerinde buluşuyoruz' projesi çerçevesinde tüm Türkiye'de eş zamanlı 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliğinin yapıldığını belirterek, 'İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan bu uygulamanın temel amacı yaya öncelikli trafik politikamızın tekrar kamuoyu tarafından farkındalığının oluşturulması. TBMM'de 2018 yılında yapılan yasa değişikliği ile birlikte ülkemizde çok önemli bir paradigma değişikliği oldu. Yaya öncelikli trafik anlayışına geçtik. Bu kanun değişikliği ve yapılan uygulamalar, başarılı kampanyalar ve çalışmalar sonucunda Türkiye'de yaya ölümlerinde çok ciddi bir azalma görüldü. İlimizde de benim gördüğüm kadarıyla aslında iyi bir duyarlılık var. Vatandaşlarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Yaya geçitlerinde, yayalara öncelik verilmesi konusunda iyi bir farkındalık var. Hem il merkezimizde, hem de tüm ilçelerimizde bu farkındalığın her geçen gün arttırılması, bunun bir alışkanlık haline getirilmesi, bir rütun uygulama haline getirilmesi için çalışıyoruz. Burada yaya geçidinde bir boyama faaliyeti gerçekleştirdik. Mottomuz 'hayata saygı duruşu'. Bununla şunu anlatmak istiyoruz, yaya önceliğine mümkün olduğunca öncelik vermemiz gerektiğini, yayaların geçiş önceliğine, araç sürücülerinin saygı göstermeleri gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bu amaçla bu etkinliği gerçekleştirdik. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE YAYA ÖNCELİĞİ İÇİN YAYA GEÇİDİ ÇİZGİSİ KIRMIZIYA BOYANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE YAYA ÖNCELİĞİ İÇİN YAYA GEÇİDİ ÇİZGİSİ KIRMIZIYA BOYANDI - Son Dakika
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