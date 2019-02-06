Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Yaya Öncelikli Trafik" Uygulaması

Edirne'de "Yaya Öncelikli Trafik" Uygulaması

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçitlerinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Edirne'de
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçitlerinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlere Keşan Kaymakamı Nuri Özder ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 74. Maddesinde " Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak, trafik işareti veya levha ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak buralardan geçen veya geçmek üzere bulanan yayalara durarak ilk geçiş hakkı vermek zorundadırlar" hükmü bulunuyor.

Bu kapsamda Keşan'da yaya kazalarına ve trafik güvenliğe dikkat çekmek, kazaları en aza indirerek, "Yaya Öncelikli Trafik " algısı oluşturma amacıyla yaya ve okul geçitlerimizin bulunduğu 4 ayrı noktada toplam 30 personel ile denetim yapıldı.

Yaya ve okul geçitleri üzerindeki yayalara ilk geçiş hakkı tanımayan sürücülere, gerekli ikazlar yapılarak, yaya öncelikli trafikle alakalı broşürler bilgilendirme amaçlı olarak sürücülere, vatandaşlara ve çevredeki iş yerlerine dağıtıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Keşan, Edirne, Güncel
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