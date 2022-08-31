Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

31.08.2022 14:36
Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Edirne'de yayalara yol vermek için duran motosikletli kurye, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edirne'de yayalara yol vermek için duran motosikletli kurye, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kurye A.T. kullandığı 22 ABP 393 plakalı motosikletle, Eski Cami kavşağındaki yaya şeridinde yayalara yol vermek için durdu. Duran motosiklete Yunanistan uyruklu sürücü D.M'nin idaresindeki OPB 3402 plakalı otomobil çarptı.

Bu esnada N.Ö. yönetimindeki 22 KF 397 plakalı otomobil de Yunanistan uyruklu sürücünün otomobiliyle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli kurye A.T, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement