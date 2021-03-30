Edirne'de yayalara yol vermeyen sürücüler denetlendi - Son Dakika

Edirne'de yayalara yol vermeyen sürücüler denetlendi
30.03.2021 21:15
Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı.
Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizilmesinin ardından polis ekipleri denetim yaptı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin başta Eski Cami Kavşağı olmak üzere 26 noktada yaptığı kontrollerde, yayalara yol vermeyen sürücülere idari para cezası verildi.
Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu tür kontrollerin farkındalığın oluşmasında etkili olacağını belirttiler.
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