Edirne'de yazlık evlerde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Edirne'de yazlık evlerde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
6 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde yazlık evlerde hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Edirne'nin Keşan ilçesinde yazlık evlerde hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Sahili'nde bir site görevlisi, evlerden kırmızı renkte bir araçla hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu.
Jandarma ve polis ekipleri yaptıkları çalışmayla E.M, Y.A, Ö.D. ve M.K'yı yakaladı.
Üç evden çalındığı belirlenen eşyalar ele geçirildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan 4 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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