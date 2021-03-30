Edirne'de yeme içme yerleri yeni tedbirler kapsamında müşteri kabul etmeye başladı - Son Dakika

Edirne'de yeme içme yerleri yeni tedbirler kapsamında müşteri kabul etmeye başladı

30.03.2021 08:51
Edirne'de yeme içme yerleri yeni tedbirler kapsamında müşteri kabul etmeye başladı, System.String[]

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni açıklanan tedbirler kapsamında açılan yeme içme yerleri müşteri kabul etmeye başladı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni açıklanan tedbirler kapsamında açılan yeme içme yerleri müşteri kabul etmeye başladı.

Çok yüksek riskli illerden Edirne'de kentte yeme içme yerleri bir süredir sadece paket servis ve gel al yöntemiyle çalışıyordu. Söz konusu iş yerleri, Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına göre açıldı.

Kahvaltıcı Ahmet Tözünler, AA muhabirine iş yerlerinde müşteri kabulüne başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Tözünler, "Açıldığımız için çok memnunuz. Kiramız çıkar, masraflarımız çıkar. Hijyen kurallarına riayet ediyoruz. Yüzde 50 kapasitede çalışıyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun." dedi.

Çorbacı Hasan Şeremet de salgın tedbirlerine göre hizmet verdiklerini ifade etti.

Açılma kararının esnafı sevindirdiğini dile getiren Şeremet, "Mutluyuz. Şu anda çok memnunuz. Yüzde 50 kurallarına uyuyoruz. Maske, mesafe ve temizliğine kurallarına uyarsak bu hastalığı atlatacağız inşallah." diye konuştu.

Kahve işleten İbrahim Can da havalarında güzelleşmesiyle açık havada hizmet vermeyi planladıklarını ifade etti.

Hangi saatlerde açık olacak?

Yeme içme yerleri açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa­ koltuk sayısı, aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecek.

Bu saatler dışında 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­ al yöntemiyle, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olarak, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi veya pazar günleri ise 10.00 - ­20.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de yeme içme yerleri yeni tedbirler kapsamında müşteri kabul etmeye başladı - Son Dakika


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