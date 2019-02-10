Edirne'de Yemen'e Destek Programı
1 saat önce
İHH İnsani Yardım Derneği Edirne Şubesi tarafından Yemen'e destek amacıyla etkinlik düzenlendi.
İHH
İnsani Yardım Derneği Edirne
Şubesi tarafından Yemen
'e destek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Yemen'deki insani krize dikkat çekmek ve Yemenlilere destek olmak amacıyla İlim Yayma Cemiyeti İsmet Kaan
Öğrenci Yurdunda düzenlenen kahvaltıya vatandaşlar katıldı.
İHH İnsani Yardım Derneği Edirne Şubesi Başkanı Abdülkadir Akdi programda yaptığı konuşmada, "Ümmetin her çeşit sınavla sınav edildiği bu günlerde ümmetin bir yarasına merhem olabilmek için çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Yemen'deki insani krizle ilgili sunum yapılmasının ardından sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:47 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Bakan Soylu'dan Yürüyüş Hazırlığındaki HDP'lilere Gözdağı: Sizi Yürüten Adam Değildir
CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde