Son Dakika Haberleri: Edirne'de Yemen'e Destek Programı

Edirne'de Yemen'e Destek Programı

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Derneği Edirne Şubesi tarafından Yemen'e destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Edirne'de Yemen'e Destek Programı, System.String[]
İHH İnsani Yardım Derneği Edirne Şubesi tarafından Yemen'e destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yemen'deki insani krize dikkat çekmek ve Yemenlilere destek olmak amacıyla İlim Yayma Cemiyeti İsmet Kaan Öğrenci Yurdunda düzenlenen kahvaltıya vatandaşlar katıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği Edirne Şubesi Başkanı Abdülkadir Akdi programda yaptığı konuşmada, "Ümmetin her çeşit sınavla sınav edildiği bu günlerde ümmetin bir yarasına merhem olabilmek için çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Yemen'deki insani krizle ilgili sunum yapılmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:47 Kaynak: AA

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