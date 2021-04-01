Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı - Son Dakika

Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı

01.04.2021 12:33
Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı, System.String[]

Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eski meslek yüksekokulu binasının huzurevi olarak düzenlenmesini içeren protokol imzalandı.

Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eski meslek yüksekokulu binasının huzurevi olarak düzenlenmesini içeren protokol imzalandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapımı tamamlandığında yeni huzurevinde sıra bekleyen 122 yaşlı vatandaşın hizmet alacağını söyledi.

Edirne Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Uzunköprü Huzurevi ile ilgili protokol törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Hakan Yavuz Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve huzurevinin inşasında yardım etmeyi üstlenen hayırsever Bülent Uçar katıldı.

"Huzurevleri yaşlı nüfusa temel hizmetlerin omurgasıdır"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Türkiye'de nüfusta günden güne yaşlanan bir şehiriz. Baktığımız zaman geçmiş yıllara doğru nüfusumuz içerisinde 65 yaş üstü grubun peyler peyi arttığını görebiliyoruz. Bu Edirne açısından da çok daha çarpıcı bir gerçeği işaret ediyor. Çünkü Türkiye'de yaşlı nüfusu en yoğun olduğu illerden bir tanesi de Edirne. Dolayısıyla da yaşlı nüfusa ilişkin olarak da yürüteceğimiz kamu görevlerine ilişkin çok da özen ve ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Kuracağımız huzur evleri de bu şekilde yürüteceğimiz hizmetlerin omurgasıdır ve en temel taşıyan sütunda burasıdır" dedi.

"Eski meslek yüksekokulunu huzur evine dönüştürüyoruz"

"Şu anda Edirne için memnuniyetle ifade edebilirim ki, merkezde 250 kişilik bir yeni huzur evimizin inşası ile ilgili proje yatırım programına girdi. İnşallah bu sene merkezdeki huzur evimizin temelini atacağız. Merkezdeki yenilenecek olan büyük huzur evimizin dışında ama aynı zaman Uzunköprü ilçemizde de hali hazırda kullanımda olan atıl vaziyette olan eski meslek yüksekokulumuza da huzurevine dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Şu anda kuracağımız olan huzurevi sıra bekleyen 122 yaşlı insanımıza da hizmet vermemize vesile teşkil edecek" diyerek, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve söz konusu huzurevinin protokol paydaşları imzaları attı.

Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı

Ekrem Canalp, Uzunköprü, Huzurevi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı - Son Dakika


Son Dakika

Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Atilla Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı         
11:56
Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor         
11:42
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım         
11:10
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 12:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de yeni huzurevi inşasının protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei