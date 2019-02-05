Edirne'de Yeni Mesire Alanları Yapılacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, il genelinde bulunan mevcut mesire alanlarının daha aktif kullanılabilir hale getirileceğini belirterek, uygun olan yerlere de yeni mesire alanlarının oluşturularak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, il genelinde bulunan mevcut mesire alanlarının daha aktif kullanılabilir hale getirileceğini belirterek, uygun olan yerlere de yeni mesire alanlarının oluşturularak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.



Vali Canalp, Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan ile birlikte Musabeyli koruluğu, Küküler, Vaysal Göleti ve Doğanköy-Çallıdere arasındaki mesire alanlarda incelemelerde bulundu.



Kent genelinde mesire alanlarının daha aktif kullanılabilir hale getirileceğini ifade eden Vali Canalp, yeni mesire alanlarının da yapılacağı müjdesini verdi.





Edirneliler'in ailesi ve çocuklarıyla rahat bir şekilde vakit geçirebileceği piknik alanlarının sayısını arttırmak istediklerini ifade eden Vali Canalp, konuşmasına şöyle devam etti:



"Mevcut mesire alanlarının daha aktif kullanılabilir hale getirilerek, uygun olan yerlere de yeni mesire alanları oluşturulacak. Bu nedenle Küküler ve Vaysal Göleti, Doğanköy- Çallıdere mesire alanı ile şehir merkezine yakın olan Musabeyli koruluğunda bazı düzenlemeler yapacağız. Bu mesire alanlarının yollarını düzenleyip tuvalet, otopark, çocuk oyun grupları, piknik alanları ve su gibi vatandaşların tüm ihtiyaçlarını giderebileceği sosyal alanlar yapacağız.



Mesire alanlarını vatandaşlarımızın doğa ile iç içe keyifli vakit geçirebileceği yerler haline getireceğiz. Bu bölgelerimizin sürekli bakımlarını yapacağız ve çöplerini düzenli olarak toplayacağız. Kaymakamlarımız da yapacakları taramalar ile ilçe merkezinde veya yakın yerlerde bulunan uygun alanlarda benzer çalışmaları yapacaklar."



Vali Canalp, bahar ve yaz aylarında düzenlemesi yapılacak olan mesire alanlarına vatandaşların da sahip çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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