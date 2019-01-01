Son Dakika Haberleri: Edirne'de Yeni Yıl Coşkusu

Edirne'de Yeni Yıl Coşkusu

41 dakika önce

Edirne'de vatandaşlar 2019'un gelişini coşkuyla kutladı.

Edirne'de Yeni Yıl Coşkusu, System.String[]
Edirne'de vatandaşlar 2019'un gelişini coşkuyla kutladı. Eğlence mekanları da dolup taştı.


Bazı vatandaşlar yeni yılı karşılamak için komşu ülkeleri tercih ederken, komşu ülkelerden gelen birçok vatandaş ise yılbaşı için Edirne'yi tercih etti.


Saraçlar Caddesi'nde kurulan platformda yerel gruplar sahne aldı. Saat 24.00'e geldiğinde vatandaşlar 10'dan geriye sayarak 2019'a coşkuyla girdi.


Yunanistan, Bulgaristan ve çeşitli Balkan ülkelerinden gelen vatandaşlar da yeni yılı Edirne'de karşıladı.

Yeni yılın ilk bebeği Keşan Devlet Hastanesinde dünyaya geldi. Volkan-Beril Kurt çiftinin bebeklerine Sarp ismi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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