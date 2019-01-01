Edirne'de Yeni Yıl Coşkusu
1 saat önce
Edirne'de kentin iki farklı noktasında düzenlenen 2019 Yılbaşı Konserleri'nde soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Edirne
'de kentin iki farklı noktasında düzenlenen 2019 Yılbaşı
Konserleri'nde soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Edirne Saraçlar Caddesi
'nde kurulan konser alanında, soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Edirne Belediyesi
tarafından kentin iki farklı noktasında düzenlenen yeni yıl konserleri, 2019 öncesi sayılan geri sayımın ardından havai fişek gösterisi ile son buldu.
Edirne'nin trafiği kapalı caddesi olan Saraçlar'da Onur Kurt
ve Orkestrası ile Ar Müzik Orkestrası sahne alırken, Barış Parkı Suni Gölet'te ise Şahin Cevizli
ve Orkestrası ile Simay Keser ve Orkestrası sahne aldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:08 Kaynak: İHA
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