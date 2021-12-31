"Yeni yıla fidan dikerek gir" kampanyasında dağıtılan 3 bin fidan kısa sürede bitti - Son Dakika

Edirne'de vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğünün "Yılbaşına fidan dikerek gir" Kampanyası kapsamında dağıttığı fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kampanya kapsamında Saraçlar Caddesi'nde stant açtı.

Stantta ücretsiz dağıtılan 3 bin fidanı alabilmek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

-Yeni yıla fidan dikerek girecekler

Orman İşletme İl Müdürü İhsan Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle yılbaşında ağaç süslemek amacıyla ormanlara zarar verildiğini bunun yanlış olduğunu anlatmak ve farkındalık için kampanyayı yürüttüklerini söyledi.

Gayelerinin Türkiye'yi yeşillendirmek olduğunun altını çizen Ceylan, Edirne'de bu yılın fidan dikim hedefini 250 fidanla aşarak 1 milyon 500 bin fidanı toprakla buluşturduklarını vurguladı.

Ceylan, gelecek yıl da hedefleri aşıp Edirne topraklarını fidanlarla buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Fidan alan vatandaşlardan İlkay Ergül ise Orman Genel Müdürlüğü'ne fidan hediyesi için teşekkür etti.

Yazın yaşanan orman yangınlarının herkesi üzdüğünü belirten Ergül, fidan dikmeye devam edeceklerini belirtti.

Fedai Yörük de yeni yılda daha fazla fidan dikeceğini ve bugün için anlamlı bir hediye olduğunu kaydetti