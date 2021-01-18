Edirne'de yer yer taşkın yapan Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı - Son Dakika

Debisi 211 metreküp/saniye ile pik seviyeye ulaştıktan sonra düşüşe geçen Tunca Nehri son ölçümlerde 67 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.

Su seviyesinin düşmesiyle Sarayiçi ve tarım alanlarındaki sular çekilmeye başladı.

Yağışların kesilmesinin ardından nehrin debisindeki düşüş devam ediyor.

Havzasındaki etkili yağışların ardından geçen hafta başında debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca Nehri, özellikle Sarayiçi Adası'nda taşmış; nehre yakın tarım arazileri suyla dolmuş ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

Edirne 'de, geçen hafta etkili olan sağanakların ardından Tunca Nehri yatağına dönmeye başladı.

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