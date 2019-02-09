Son Dakika Haberleri: Edirne'de 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli'

Edirne'de 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli'

52 dakika önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli' programı kapsamında Edirne'ye geldi.

Edirne'de 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli', System.String[]
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli' programı kapsamında Edirne'ye geldi.

Demircan, program kapsamında, AK Parti Edirne İl Başkanlığı Toplantı Salonunda partililerle buluştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, program öncesi İHA'ya yaptığı açıklamada, "Genel merkezimiz yerel seçim öncesi yerinden yönetim modeli ile Türkiye'nin dört bir tarafında tüm teşkilatlara, siyasetin içerisinde tecrübeli olan kardeşlerimizle birlikte bir buluşma ve karşılıklı bir sohbet ortamı oluşturma maksadıyla böyle bir organizasyonun içerisinde. Dolayısıyla bizler de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak özellikle Güneydoğu ve Doğu'ya çok gittik. Bu süreçte biraz da Trakya var. Edirne'ye bu çerçevede geldik. Güzel, iyi bir etkinlik olacağını düşünüyorum. ve Edirne'nin Ak belediyeciliğe, AK Parti'ye çok ihtiyaç var. Şehrin içerisinde baktığımızda görüyoruz ki burada yerel yönetimler konusunda Edirne'de ciddi bir açlık var, ciddi bir eksiklik var. İnşallah bu seçimde adayımız iyi bir neticeye ulaşır diye temenni ediyoruz. Edirne'nin AK Parti'nin biriktirdiği yerel yönetici vizyonuna ihtiyacı olduğu çok kesin. Buradaki kardeşlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Edirne'deki programının ardından karayolu ile Kırklareli'ne hareket ederek, saat 14.00'te Kırklareli Cazibe Merkezi'nde düzenlenecek programa katılmak üzere şehirden ayrıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Beyoğlu, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Hırsız Bizim Hırsızımız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:37:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]