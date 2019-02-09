Edirne'de 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli'

Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, AK Parti Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle 'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli' programı kapsamında Edirne
'ye geldi.
Demircan, program kapsamında, AK Parti Edirne İl Başkanlığı Toplantı Salonunda partililerle buluştu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, program öncesi İHA'ya yaptığı açıklamada, "Genel merkezimiz yerel seçim öncesi yerinden yönetim modeli ile Türkiye
'nin dört bir tarafında tüm teşkilatlara, siyasetin içerisinde tecrübeli olan kardeşlerimizle birlikte bir buluşma ve karşılıklı bir sohbet ortamı oluşturma maksadıyla böyle bir organizasyonun içerisinde. Dolayısıyla bizler de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak özellikle Güneydoğu ve Doğu'ya çok gittik. Bu süreçte biraz da Trakya
var. Edirne'ye bu çerçevede geldik. Güzel, iyi bir etkinlik olacağını düşünüyorum. ve Edirne'nin Ak belediyeciliğe, AK Parti'ye çok ihtiyaç var. Şehrin içerisinde baktığımızda görüyoruz ki burada yerel yönetimler konusunda Edirne'de ciddi bir açlık var, ciddi bir eksiklik var. İnşallah bu seçimde adayımız iyi bir neticeye ulaşır diye temenni ediyoruz. Edirne'nin AK Parti'nin biriktirdiği yerel yönetici vizyonuna ihtiyacı olduğu çok kesin. Buradaki kardeşlerimize başarılar diliyoruz" dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Edirne'deki programının ardından karayolu ile Kırklareli
'ne hareket ederek, saat 14.00'te Kırklareli Cazibe Merkezi'nde düzenlenecek programa katılmak üzere şehirden ayrıldı. - EDİRNE