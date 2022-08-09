Törene, merhumun yakınları, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar , Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de emekli öğretmen, gazeteci Yurduseven'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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