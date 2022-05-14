Edirne'de yerlerinden edilen esnaf belediye başkanını istifaya çağırdı - Son Dakika
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Edirne'de yerlerinden edilen esnaf belediye başkanını istifaya çağırdı

14.05.2022 19:44
Edirne'de yerlerinden edilen esnaf belediye başkanını istifaya çağırdı

Edirne'de otogar esnafı haksız bir şekilde kendilerinin yerlerinden edildiklerini iddia ederek onlarca turizm seyahat aracıyla belediye önünde, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı göreve çağırdı.

Edirne'de otogar esnafı haksız bir şekilde kendilerinin yerlerinden edildiklerini iddia ederek onlarca turizm seyahat aracıyla belediye önünde, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı göreve çağırdı.

Edirne'de otogar karmaşası sürüyor. Edirne Otogarında esnaf olarak yazıhanesinin olduğunu ve tüm resmi evraklarının olmasına rağmen Edirneli bir iş insanı tarafından yerlerinden edildiklerini ifade eden bir firma sahibi Hakan Habib Akdik, yetkililere seslenerek bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Belediye önünde toplanan grup, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı göreve çağırdı. Bir süre burada 'Başkan istifa' ve 'Belediye göreve' sloganları atan grup, eylemlerinin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Yerlerinden olduklarını ifade eden firma sahibi Hakan Habib Akdik, "İki aydır Edirne halkını huzursuz eden bir belediye var, bir otogar var. Biz otogar esnafı olarak hukuksuzca bir tutumda bulunmadık. Resmi evraklarımızın tamamının var olmasına rağmen yazıhanemiz basıldı, işgal edildi, talan edildi ve onurumuzla oynandı. Biz devletten Allah'tan başka kimseye biat etmeyeceğiz. Biz bütün hırsızlıkları ortaya çıkaracağız. Biz Edirnelinin hakkını Edirneli'ye teslim edilene kadar arkasında olacağız. Sevgili Edirneliler gördüğünüz şu belediye binası halka hizmet adına yapılmış ve halkın bütün ihtiyaç sıkıntıları giderilmek namına yasalarla kanunlarla yönetilmesi gerekiyor. Burada hiç bir yasa ve kanun tanınmadan 16 yıldır Edirne otogarında hizmet veren bir firma olarak bize burada ne oluyor demedi. Biz burada terörist olarak ilan edildik, biz terörist değiliz. Terörist kimdir biliyor musunuz, kendi odasında kendi bar ve pavyonlarında yer seçen kişi teröristtir" dedi.

"Biz terörist değiliz, biz şehit ailesiyiz"

Belediye kurumunun hiç kimsenin babasının yeri olmadığını belirten Akdik, "Bu can bu bedende olduğu sürece bütün yolsuzlukları, bütün hırsızlıkları ve bütün görüntüleri ortaya çıkaracağım. Edirne halkını ve Edirne halkı üzerine atılan bu yalanları bu onursuzlukları biz ortadan kaldıracağız. Hepinize saygılarımızı sunarız. Biz terörist değiliz. Biz şehit ailesiyiz, biz bedel ödeyenlerdeniz, biz secde edenlerdeniz vatanımızı Allah'a emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

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Recep Gürkan, Terörist, Edirne, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de yerlerinden edilen esnaf belediye başkanını istifaya çağırdı - Son Dakika


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