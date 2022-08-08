Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

08.08.2022 15:59
Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

EDİRNE'de yerleşim yerlerine yakın otların bulunduğu bölgede yangın çıktı.

EDİRNE'de yerleşim yerlerine yakın otların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Alevler, evlere ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeniimaret Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında otlarla kaplı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otluktan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle evlerin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen alevlere ekipler müdahale etti. Çevrdekilerin de destek verdiği çalışmalarda alevler evlerin bulunduğu bölgeye ilerlemeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm otluk alan zarar gördü.Alevlere müdahale eden mahalleli Kadir Sarıteke, yangını aile fertlerinin çığlıklarıyla uykusunda duyduğunu söyleyerek, "Ben koşarak çıktım. Bir baktım ateş. Önce su ile sonra kürekle müdahale ettim, toprak attım. Hatta parmaklarım da yara oldu. Allah'a çok şükür hepimiz birlik beraberlik olduk, önünü kapattık. Millet hep geldi, yardımcı oldu. Bir zararımız olmadı" dedi.


YORUMLAR
500
Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı; 1 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement