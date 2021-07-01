Edirne'de "Yeşil Gelecek" Projesi'nin kapanış toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Edirne ve Bulgaristan Sliven orman bölge müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen "Yeşil Gelecek" Projesi'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılında başlayan projenin 23 Temmuz'da sona ereceğini söyledi.

Proje kapsamında iki ülkenin önemli etkinliklere imza attığını anlatan Ceylan, "Özellikle Bulgaristan sınırına yakın ormanlık sahalardaki biyotik ve abiyotik ağaç kurumalarının nedenleri tespit edildi. Bunlarla ilgili neler yapılabilir, bu kurumalara nelerin sebep olduğu araştırıldı. İki ülke sınırında Yeşil Gelecek Dostluk Ormanı adı altında hem Bulgaristan hem de Edirne tarafında 40'ar dönümlük orman kurduk." diye konuştu.

Ceylan, Türkiye ve Bulgaristan'ın işbirliği içinde ormancılık faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Toplantıya, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Silvi Kültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, akademisyenler ve Sliven Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.