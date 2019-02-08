Son Dakika Haberleri: Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kurulacak

Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kurulacak

50 dakika önce

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin kurulacağını bildirdi.

Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kurulacak, System.String[]
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin kurulacağını bildirdi.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 81 ilde danışmanlık merkezi kuracağını söyledi.

Edirne'de bu yönde çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgiç, "Orada çalışan elemanlar meslek elemanları olacak. Psikolog, sosyal çalışmacı, halkla ilişkiler uzmanı gibi. Bu anlamda bir bağımlı yada bir bağımlı yakını merkezimize geldiği zaman meslek elemanlarımız bir çalışma başlatacak. Kişinin psikolojik desteği, meslek edindirmeye olan ihtiyacı yada ailenin bu yöndeki ihtiyacı tespit edilip hayata geçirilecek. Bu kişiyi bağımlılıklardan uzaklaştırarak hayata, topluma kazandıracağız." diye konuştu.

Bilgiç, yataklı rehabilitasyon merkezi modeli de geliştirildiğini belirterek, "Bununla ilgili de bir bina arıyoruz. 40 yataklı olacak. Edirne bu anlamda yatırım planına alındı ve kaynağı hazırlandı Yeşilay tarafından. Bir yer bulunduğu zaman bunun da inşaatına başlanacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Edirne, Yeşilay, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü

Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:39:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kurulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]