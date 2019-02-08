Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kurulacak
50 dakika önce
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin kurulacağını bildirdi.
Yeşilay Edirne
Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Edirne'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin kurulacağını bildirdi.
Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 81 ilde danışmanlık merkezi kuracağını söyledi.
Edirne'de bu yönde çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgiç, "Orada çalışan elemanlar meslek elemanları olacak. Psikolog, sosyal çalışmacı, halkla ilişkiler uzmanı gibi. Bu anlamda bir bağımlı yada bir bağımlı yakını merkezimize geldiği zaman meslek elemanlarımız bir çalışma başlatacak. Kişinin psikolojik desteği, meslek edindirmeye olan ihtiyacı yada ailenin bu yöndeki ihtiyacı tespit edilip hayata geçirilecek. Bu kişiyi bağımlılıklardan uzaklaştırarak hayata, topluma kazandıracağız." diye konuştu.
Bilgiç, yataklı rehabilitasyon merkezi modeli de geliştirildiğini belirterek, "Bununla ilgili de bir bina arıyoruz. 40 yataklı olacak. Edirne bu anlamda yatırım planına alındı ve kaynağı hazırlandı Yeşilay tarafından. Bir yer bulunduğu zaman bunun da inşaatına başlanacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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