Edirne'de Yeşilay doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi - Son Dakika

Yeşilay Edirne Şubesince doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, Gençlik Projeleri kapsamında başlatılan spor etkinliklerinin devam ettiği belirtildi.

Yürüyüş programının iki etap halinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürüyüş, Tunca Nehri kenarında bulunan Hatipköy Kovan Kayalar bölgesinden başlayarak, Değirmeyeni köy şelalesine kadar 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından doğa harikası olan Değirmenyeni şelale önünde mola verildi. Sağlıklı yaşam için spor ve hareket çok önemlidir. Bağımlılıktan uzak kalarak spora yönelmeye devam edelim."

Etkinliğe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence, Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Yeşilay üyeleri ve öğrenciler katıldı.