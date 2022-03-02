Edirne'de Yeşilay doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Yeşilay doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

02.03.2022 12:12
Edirne'de Yeşilay doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

Yeşilay Edirne Şubesince doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Yeşilay Edirne Şubesince doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, Gençlik Projeleri kapsamında başlatılan spor etkinliklerinin devam ettiği belirtildi.

Yürüyüş programının iki etap halinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürüyüş, Tunca Nehri kenarında bulunan Hatipköy Kovan Kayalar bölgesinden başlayarak, Değirmeyeni köy şelalesine kadar 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından doğa harikası olan Değirmenyeni şelale önünde mola verildi. Sağlıklı yaşam için spor ve hareket çok önemlidir. Bağımlılıktan uzak kalarak spora yönelmeye devam edelim."

Etkinliğe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence, Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Yeşilay üyeleri ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Astsubay ve bekçilik hazırlık kursları başlıyor Astsubay ve bekçilik hazırlık kursları başlıyor

Tunca Nehri, Yeşilay, gençlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Yeşilay doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:18:36. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Yeşilay doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement